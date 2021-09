Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman joue très gros…

Publié le 10 septembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Comme Joan Laporta l’a confié en conférence de presse, Ronald Koeman a les pleins pouvoirs sur le plan sportif et se trouve derrière le recrutement de son compatriote néerlandais Luuk de Jong. Ce qui pourrait être à double tranchant en fin de saison selon les résultats au niveau de sa prolongation de contrat au FC Barcelone.

Bien que le FC Barcelone semblait chercher un autre entraîneur à l’issue de la saison passée, Ronald Koeman a finalement été conservé et a l’occasion d’honorer son contrat jusqu’à son terme, à savoir jusqu’en juin prochain. D’ailleurs, une prolongation de contrat serait dans les tuyaux d’après la presse espagnole, à condition que le technicien néerlandais apporte satisfaction à ses dirigeants et particulièrement au président Joan Laporta qui aimerait du succès sur le plan sportif avec l’incorporation de Riqui Puig et de Samuel Umtiti dans la rotation orchestrée par l’entraîneur du FC Barcelone.

« L'entraîneur a tout le pouvoir dans le domaine sportif »