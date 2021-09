Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino valide le dernier coup de Leonardo !

Publié le 10 septembre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que Nuno Mendes est arrivé au PSG le dernier jour de cette fenêtre estivale des transferts, Mauricio Pochettino n’a pas caché être satisfait de ce recrutement.

Leonardo est friand des coups de dernière minute lors des fenêtres estivales des transferts depuis son retour au PSG, et il l’a une fois de plus prouvé cet été. En effet, dans les ultimes instants du mercato, le club de la capitale a enregistré la venue de Nuno Mendes dans le cadre d’un prêt payant de 4 M€ assorti d’une option d’achat fixée à 40 M€. Et si le joueur arrivé en provenance du Sporting ne sera évidemment pas présent ce samedi sur la pelouse du Parc des Princes, un temps d’adaptation était nécéssaire pour lui, Mauricio Pochettino ne cache pas être ravi de ce dernier coup estival du PSG.

« C’est une brillante opération de la part du club »