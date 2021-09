Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jorge Mendes met une énorme pression à Laporta dans ce dossier sensible !

Publié le 10 septembre 2021 à 20h00 par D.M.

Alors que le FC Barcelone espère prolonger le contrat d'Ansu Fati, son agent, Jorge Mendes, proposerait ses services à de nombreux clubs européens pour mettre la pression sur Joan Laporta.

Le FC Barcelone n’a pas réussi à conserver Lionel Messi dans son effectif. Afin de ne pas connaître une telle mésaventure dans les prochains mois, le club catalan s’est donné pour mission de prolonger le contrat de plusieurs cadres du vestiaire comme Pedri, Sergi Roberto, ou encore Ansu Fati. Représenté par Jorge Mendes, ce dernier voit son bail expirer en 2022, mais le FC Barcelone a la possibilité de prolonger, unilatéralement, son contrat de deux ans. Mais alors que les deux parties n’ont pas encore trouvé d’accord, l’entourage d’Ansu Fati n’hésiterait pas à mettre la pression sur Joan Laporta.

Mendes a proposé les services de Fati à Manchester City