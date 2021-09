Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Le plan colossal du FC Barcelone est révélé !

Publié le 10 septembre 2021 à 17h15 par La rédaction

Après avoir dépouillé le FC Barcelone ces dernières saisons, le PSG aurait pu être pris à son propre jeu. Le club catalan envisageait en effet d'associer Neymar et Lionel Messi grâce à… la Super Ligue.

Une fois de plus, les relations entre le PSG et le FC Barcelone auront été tendues pendant le mercato estival. Entre l’arrivée avortée de Georginio Wijnaldum chez les Blaugrana , le départ de Lionel Messi vers Paris et la tentative de recrutement de Neymar par Joan Laporta comme vous l’a révélé le10sport.com, le marché des transferts n’aura pas été de tout repos pour les deux équipes. Mais au final, un gagnant se dessine facilement : le PSG. Le club de la capitale pourra compter cette saison sur un trio d’attaque regroupant Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Pourtant, deux d'entre eux auraient pu se retrouver de l'autre côté des Pyrénées...

Neymar et Messi de retour au Barça grâce à… la Super Ligue ?