Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est menacé dans ce dossier à 0€ !

Publié le 10 septembre 2021 à 21h15 par La rédaction

Quelques jours après avoir bouclé un mercato XXL, le PSG est déjà en quête de gros coups pour la prochaine période de transferts et cible notamment Franck Kessié. Cependant il n’est pas le seul à s’activer…

Après avoir étoffé son milieu de terrain avec l’arrivée libre de Georgino Wijnaldum, le PSG est encore à l’affût de belles opportunités. La piste prioritaire de Leonardo serait Franck Kessié, en fin de contrat l’été prochain à l’AC Milan. L’Ivoirien ne semble pas enclin à prolonger chez les Rossonerri . Déjà concurrencé par Tottenham, le PSG s’active pour boucler sa venue.

L’Atlético en embuscade ?