Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste estivale répond à l'intérêt du Barça !

Publié le 10 septembre 2021 à 21h30 par La rédaction

Suivi par le FC Barcelone en toute fin de mercato, Dani Olmo est revenu sur l’intérêt du club catalan en expliquant que « tout était trop rapide » pour espérer une issue heureuse.

Après avoir perdu Lionel Messi et Antoine Griezmann, le FC Barcelone avait besoin de renforts offensifs. Au final, c’est Luuk de Jong qui est venu intégrer l’effectif de Ronald Koeman. Pourtant, d’autres noms ont été sondés, dont celui de Dani Olmo. Après un Euro et des Jeux Olympiques de qualité sous le maillot de l’Espagne, le milieu offensif du RB Leipzig a tapé dans l’oeil des dirigeants catalans. Mateu Alemany, le directeur général du Barça, s’était même exprimé sur cette piste ce jeudi en conférence de presse : « Nous pourrions parler de nombreux joueurs, les deux ou trois derniers jours du marché nous ouvrons des négociations dans différents marchés et différents types de joueurs dans la partie offensive. Je n'aime pas parler des joueurs d'autres clubs qui ne sont pas ici, il pourrait s'agir d'un des noms car notre obligation est de toujours garder un œil sur le marché. Beaucoup de choses auraient pu se produire, mais au final, une seule chose s'est produite, à savoir l'arrivée de De Jong ».

« Il n'y avait même pas le temps de penser à un transfert »