Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti, Puig… Koeman met les choses au clair pour sa prolongation !

Publié le 10 septembre 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 10 septembre 2021 à 17h38

Alors que le FC Barcelone serait prêt à prolonger le contrat de Ronald Koeman s’il respectait plusieurs conditions au fil de la saison d'après la presse espagnole, l’entraîneur du Barça a tapé du poing sur la table en louant au passage la gestion de son président Joan Laporta.

Le FC Barcelone a été contraint de tourner une grande page de son histoire cet été en laissant filer Lionel Messi. Faute de moyens nécessaires afin d’assumer un salaire pourtant réduit de moitié avec l’aval du sextuple Ballon d’or, le Barça n’a pas pu renouveler le contrat de sa légende vivante qui est partie au PSG pour les deux prochaines saisons avec une troisième en option. Cependant, le départ de Messi aurait pu ne pas être l’unique gros changement survenu en interne puisque l’administration du président Joan Laporta aurait tenté d’injecter du sang neuf sur le banc avec un nouvel entraîneur bien que Ronald Koeman disposait alors d’un contrat courant jusqu’en juin prochain, dont il dispose toujours. Mais pour combien de temps ? Lors de son passage sur les antennes de Tv3 en début de semaine, le président du FC Barcelone a confié que bien que les rumeurs fusent concernant une prolongation de contrat, cela ne serait pas une situation à laquelle il fallait absolument remédier immédiatement. « J'ai parlé à Koeman, j'ai toujours parlé à mes entraîneurs et il a tout mon soutien et mon respect. Il sait que le modèle Cruyff est indiscutable au Barça. Peut-être me suis-je parfois laissé emporter dans une conversation officieuse. Il n'y a pas de date limite pour le renouvellement du contrat de Koeman. Le message est d'être fort. Avec Memphis, il a réussi et il réussira avec De Jong ».

Une rencontre avec Laporta et une mise au clair sur sa prolongation « sous conditions »

Un message que Ronald Koeman a particulièrement apprécié, regrettant cependant la fuite de son entrevue avec Joan Laporta à ce sujet. « Il y a deux semaines et demie, nous (ndlr avec Laporta) avons eu une conversation sur un nouveau contrat. Rien n'a été divulgué à la presse jusqu'à ce que le président ait une séance avec les journalistes mardi dernier au sujet de la situation du club, des aspects financiers, etc ». a déclaré Ronald Koeman à Algemeen Dagblad avant de voir rouge quant aux informations qui ont circulé dans la presse comme quoi sa prolongation de contrat serait sous condition et que l’une d’elle le forcerait à aligner régulièrement Samuel Umtiti et Riqui Puig. « À la fin, soudainement, il a été question d'un nouveau contrat. Un jour plus tard, les journaux ont déclaré : "Koeman peut obtenir un nouveau contrat sous trois conditions". Alors j'ai dit : ce n'est pas possible. Je dois pouvoir contrôler "comment" nous jouons et "qui" j’aligne ».

Koeman loue la façon dont Laporta a géré la situation