Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’UEFA se paye le Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 septembre 2021 à 16h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid avait lutté pour créer la Super League, le président de l’UEFA note que le discours de Florentino Pérez est incohérent quand ce dernier travaille pour enrôler Kylian Mbappé.

Cela a été le feuilleton de cette fin de fenêtre estivale des transferts. En effet, désireux de quitter le PSG, Kylian Mbappé a fait l’objet d’offres du Real Madrid, la dernière ayant atteint 200 M€ selon certaines sources. Cependant, Paris n’a jamais semblé ouvrir la porte à un départ de son attaquant de 22 ans, et ce dernier honore donc actuellement la dernière année de son contrat dans la capitale française. Mais dans le même temps, beaucoup d’observateurs ont été surpris de voir le Real Madrid être prêt à débourser autant d’argent pour s’attacher les services d’un joueur libre dans quelques mois, et ce d’autant plus après que Florentino Pérez ait martelé au printemps dernier que l’avènement de la Super League était vital pour la survie du football et du club madrilène.

Aleksander Čeferin fracasse Florentino Pérez