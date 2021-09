Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Genesio valide le choix de Camavinga !

Publié le 10 septembre 2021 à 13h45 par A.M.

Interrogé sur le choix d'Eduardo Camavinga de rejoindre le Real Madrid, Bruno Genesio ne regrette pas que son milieu de terrain ait rejoint l'étranger plutôt que le PSG.

Au cœur des rumeurs de transferts durant tout l'été, alors que son contrat au Stade Rennais s'achevait en juin prochain, Eduardo Camavinga a finalement rejoint le Real Madrid lors de la dernière journée du mercato. Et pourtant, il a longtemps été question de la possibilité qu'il rejoigne le PSG alors en quête de renforts dans l'entrejeu. Mais les Parisiens n'ont pas réussi à dégraisser au milieu et ont donc vu filer Eduardo Camavinga vers le Real Madrid. Mais comme l'explique Bruno Genesio, ce n'est pas une mauvaise chose pour le joueur.

«C’est une bonne chose qu’il parte à l’étranger»