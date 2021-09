Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, concurrence… Cette terrible annonce sur l’arrivée de Donnarumma !

Publié le 10 septembre 2021 à 12h15 par H.G.

Alors qu’il était le titulaire indiscutable dans les buts du PSG la saison dernière, Keylor Navas n’aurait que très peu apprécié la venue de Gianluigi Donnarumma.

Désireux de ne pas manquer une grosse opportunité de marché, le PSG a choisi de recruter Gianluigi Donnarumma au terme de son contrat à l’AC Milan. Ainsi, l’international italien a paraphé un contrat de cinq ans et est devenu, pour l’instant, la doublure de Keylor Navas. Et si aucune hiérarchie n’aurait encore été établie par Mauricio Pochettino si l’on en croit les informations de L’Equipe , la venue du meilleur joueur du dernier Euro n’aurait clairement pas été du goût de l’ancien portier du Real Madrid.

Keylor Navas a vécu l’arrivée de Gianluigi Donnarumma comme un manque de respect

En effet, toujours selon les indiscrétions rapportées par le quotidien français ce vendredi, Keylor Navas aurait vécu l’arrivée de Gianluigi Donnarumma comme un manque de respect à son encontre. Et tandis que le Costaricien n’apprécierait que moyennement le fait qu’il n’y ait pas de hiérarchie claire, Mauricio Pochettino serait bien conscient qu’il marche sur des oeufs avec Keylor Navas, lui qui est, pour ne rien arranger, l’un des cadres les plus influents du vestiaire. Le Costaricien serait d’ailleurs moins enjoué qu’à l’accoutumée, si ce n’est même plus tendu dans la mesure où il se serait accroché avec le staff avant la trêve internationale. Reste maintenant à savoir comment le PSG s'y prendra pour gérer l'égo de Keylor Navas au cours des prochaines semaines.