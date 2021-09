Foot - Mercato - Inter

Mercato - Inter : Handanovic s’exprime sur son avenir !

Publié le 10 septembre 2021 à 9h22 par La rédaction mis à jour le 10 septembre 2021 à 9h33

À 37 ans, Samir Handanovic continue de faire les beaux jours de l’Inter. Il a réagi aux rumeurs envoyant André Onana chez les Nerrazzurri.