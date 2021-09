Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli s'enflamme pour une recrue estivale de Longoria !

Publié le 10 septembre 2021 à 19h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli s'est prononcé sur l'arrivée d'Amine Harit et a loué les qualités du joueur, prêté par Schalke 04 jusqu'à la fin de la saison.

L’OM a dû attendre la fin du mercato estival pour officialiser le prêt sans option d’chat d’Amine Harit. Dans le collimateur de la DNCG, le club marseillais devait vendre ou alléger sa masse salariale pour enregistrer ce dernier coup estival de Pablo Longoria. Finalement, Alvaro Gonzalez, Pol Lirola et Leonardo Balerdi ont accepté de réduire leur salaire, ce qui a permis à l’OM d’acter l’arrivée de l’international marocain, qui a réalisé un premier match intéressant face à Nîmes durant la trêve internationale.

« On est content qu'il soit avec nous »