Mercato - OM : Andy Delort révèle pourquoi il a recalé Longoria !

Publié le 10 septembre 2021 à 14h10 par A.M.

S'il s'est engagé avec l'OGC Nice, Andy Delort aurait pu rejoindre l'OM cet été. Cependant, l'international algérien ne regrette absolument pas son choix.

Cet été, le marché des attaquants a été particulièrement actif, même en Ligue 1. En effet, l'OM a longtemps cherché un nouvel avant-centre afin de compenser le départ de Dario Benedetto et offrir une concurrence à Arkadiusz Milik. Dans cette optique, de nombreux noms ont circulé à l'image de celui d'Andy Delort très apprécié par Jorge Sampaoli. Cependant, sur ce dossier, l'OM s'est rapidement confronté à une concurrence très importante. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Christophe Galtier, arrivé sur le banc de l'OGC Nice, a rapidement demandé le transfert d'Andy Delort avant de ralfer la mise.

«Je ne regrette pas»