Mercato - OM : Sampaoli l’a mauvaise et le fait savoir…

Publié le 11 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il a longtemps cherché à recruter un nouvel attaquant à l’OM cet été, Jorge Sampaoli n’a pas réussi à atteindre cet objectif en fin de mercato. Ce qui lui laisse amer…

Avec le départ en prêt de Dario Benedetto du côté d’Elche, l’OM a cherché à faire venir un autre buteur en fin de mercato estival. Plusieurs pistes ont été évoquées avec insistance à ce sujet (Andy Delort, Giovani Simeone, Hwang Ui-jo…), mais Jorge Sampaoli n’avait pas les moyens financiers d’en concrétiser une seule, et pour cause : sans vente de Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car, l’OM avait les mains liées. Interrogé en conférence de presse, Sampaoli n’a d’ailleurs pas dissimulé sa frustration à ce sujet.

« On voulait un attaquant »