OM - Malaise : Cette énorme sortie sur le retour d'Arkadiusz Milik !

Publié le 10 septembre 2021 à 20h15 par D.M.

Blessé au genou avant l'Euro, Arkadiusz Milik fait tout son possible pour retrouver les terrains et évoluer dans un stade Vélodrome rempli à en croire Leonardo Balerdi.

Homme fort de la seconde partie de saison de l’OM, Arkadiusz Milik n’a toujours pas porté le maillot marseillais lors de ce nouvel exercice. Et pour cause, l’attaquant polonais est éloigné des terrains depuis le mois de mai à cause d’une blessure au genou gauche. Mais comme indiqué par Jorge Sampaoli, le joueur, auteur de 9 buts en Ligue 1 la saison dernière, est sur le chemin du retour. « Je suis optimiste. Il va s’entraîner avec le groupe lundi. En fonction de son évolution, on verra quand il pourra jouer normalement avec tout le monde. C’est un grand professionnel qui fait tout pour revenir, il s’entraîne deux fois par jour. J’espère qu’il pourra revenir au plus vite. S’il s’entraîne lundi, on pourra voir s’il pourra rejouer contre Rennes » a confié l’entraîneur de l’OM.

« Il fait tout pour revenir, il m'a dit qu'il voulait jouer dans le Vélodrome plein »