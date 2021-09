Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli annonce la couleur pour Milik !

Publié le 10 septembre 2021 à 16h10 par La rédaction

Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines avec l'OM, Arkadiusz Milik semble être sur le chemin du retour comme l'a clairement annoncé Jorge Sampaoli.

Auteur de 9 buts en 15 matches avec l’OM la saison passée, le Polonais Arkadiusz Milik est très attendu pour son retour. Arrivé au club en janvier dernier, l’avant-centre a subi une blessure au genou qui l’a privé d’EURO 2020. Selon son coach Jorge Sampaoli, Milik pourrait faire son retour sous peu.

L’optimisme règne chez Sampaoli