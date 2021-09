Foot - OM

OM - Polémique : L'OGC Nice répond clairement à l'OM pour Galtier !

Publié le 10 septembre 2021 à 14h00 par A.M.

Alors que l'OM a réclamé publiquement des sanctions à l'encontre de Christophe Galtier, Jean-Pierre Rivère s'étonne de la communication du club phocéen.

La Commission de discipline de la LFP a finalement rendu son verdict concernant les sanctions infligées après les incidents opposant l'OGC Nice à l'OM. Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet ont respectivement écopé de deux matches fermes et d'un match avec sursis. Invité à commenter ces sanctions, Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'OM, avait déploré l'absence de sanction à l'encontre de Christophe Galtier. « Ce qui nous dérange le plus c’est que ce sont deux joueurs marseillais sanctionnés, aucun joueur niçois, ni monsieur Galtier qui avait porté un coup », confiait-il au micro de BFM .

Rivère s'étonne des propos de l'OM sur Galtier