OM - Polémique : Nice, LFP... L'OM fait une grosse pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 9 septembre 2021 à 13h10 par A.M.

Alors qu'Alvaro Gonzalez a écopé de deux matches de suspension après les incidents à Nice, l'OM envisage de faire appel de cette sanction.

Quelques semaines après les incidents qui ont émaillé la rencontre opposant l'OGC Nice à l'OM, les sanctions sont tombées et Alvaro Gonzalez est l'un des grands perdants. Le défenseur espagnol a effectivement écopé d'une suspension de deux rencontres pour avoir « participé de manière limitée et réelle au foyer de tension qui s’est développé sur la pelouse » comme l'a expliqué le président de la commission de discipline de la LFP Sébastien Deneux. Mais l'OM n'accepte pas cette décision.

L'OM envisage de faire appel pour Alvaro Gonzalez