OM - Polémique : Payet, Gonzalez… L’OM sort du silence après la décision de la LFP !

Publié le 9 septembre 2021 à 0h15 par B.C. mis à jour le 9 septembre 2021 à 0h18

Alors que la LFP a rendu son verdict ce mercredi soir concernant les incidents survenus lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM, le club phocéen a critiqué la décision de la commission de discipline.

Le verdict est tombé ! Après les incidents survenus lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM le 22 août dernier, entraînant l’arrêt du match à la 74e minute alors que les Aiglons menaient 1-0, la LFP a annoncé ce mercredi soir que les deux équipes allaient se retrouver pour rejouer la partie sur terrain neutre et à huis clos. L’OGC Nice se voit également sanctionné d'un retrait de deux points au classement, dont avec sursis, et de trois matches à huis clos, dont celui délocalisé face à l’OM. De plus, Alvaro Gonzalez a écopé de deux matches de suspension ferme, tandis que Dimitri Payet n’a pris qu’un match avec sursis. La sentence est toutefois lourde pour Pablo Fernandez, préparateur physique de l’OM, qui a écopé d’une suspension ferme jusqu’au 30 juin 2022. À la suite de cette annonce, l’Olympique de Marseille n’a pas manqué de réagir par le biais de Jacques Cardoze, son directeur de la communication.

« Je ne comprends pas »