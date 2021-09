Foot - OM

OM/OGC Nice : Le verdict de la Commission de la LFP tombe !

Publié le 8 septembre 2021 à 23h14 par La rédaction mis à jour le 8 septembre 2021 à 23h17

La Commission de discipline de la LFP a pris sa décision concernant le match entre l’OM et l’OGC Nice de la 3e journée de Ligue 1, arrêté pour débordements.

C’était une décision très attendue. Ce mercredi, la Commission de discipline de la Ligue nationale de football a livré son verdict concernant le match du 22 aout dernier entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice, arrêté à cause d’une invasion du terrain et des accidents qui en ont découlé. Ainsi, la décision de rejouer cette rencontre sur un terrain neutre a été prise, sans que la date ne soit annoncée pour le moment. Ce n’est pas tout, puisque l’OGC Nice s’est vu sanctionné d’un retrait de deux points, dont un avec sursis, avec la possibilité de le rattraper en cas de prochaine victoire sur l'OM en ce match reporté. De plus, la Commission a annoncé que Dimitri Payet écope d’un match avec sursis, qu’Alvaro Gonzalez est sanctionné de deux matchs de suspension, tandis que l’adjoint marseillais Pablo Fernandez écope d’un an de suspension de terrain.