OM - Polémique : L’UNFP envoie un énorme message à la LFP après les incidents de Nice !

Publié le 8 septembre 2021 à 19h10 par H.G.

Alors que les sanctions sont attendues pour ce mercredi au sujet des incidents survenus à Nice, l’UNFP dit espérer qu’aucun joueur ne sera sanctionné.

L’heure du verdict a bientôt sonné. En effet, c’est ce mercredi que la LFP va lever le voile sur les sanctions au sujet des débordements survenus à Nice lors de la rencontre opposant les Aiglons à l’OM le 22 août dernier. Pour rappel, le match n’avait pas pu aller à son terme en raison d’un envahissement du terrain par des supporters suivi par des violences après un geste d’humeur de Dimitri Payet, visé par plusieurs projectiles tout au long de la partie. Les annonces de la LFP sont attendues de pied ferme et, de son côté, l’UNFP espère que celles-ci n’impacteront aucun joueur, que ce soit côté OGC Nice ou OM.

« Ne pas se tromper de coupables »