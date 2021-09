Foot - OM

OM - Polémique : De nouvelles sanctions vont tomber après les incidents à Nice !

Publié le 1 septembre 2021 à 22h45 par La rédaction

Après les affrontements qui ont émaillé le match entre l'OGC Nice et l'OM, plusieurs supporters ont été interpellés par les autorités.

Les incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’OM resteront longtemps dans les mémoires collectives. Alors que Dimitri Payet s’apprêtait à frapper un corner, le Réunionnais a été la cible de jets de projectiles, qu’il a lui-même lancés ensuite en direction des tribunes. À partir de là, les supporters niçois se sont rués sur la pelouse de l’Allianz Riviera et des heurts ont eu lieu opposant supporters, joueurs, staffs et même des membres de la sécurité. Le match a dû être arrêté et la victoire a ensuite été donnée à Nice car les joueurs marseillais n’ont pas voulu revenir sur le terrain.

15 000€ d’amende et 1 an de prison encourus