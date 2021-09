Foot - OM

OM - Polémique : Nice, LFP... Roxana Maracineanu valide les sanctions !

Publié le 9 septembre 2021 à 18h10 par A.M.

Présente à Marseille, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a commenté les sanctions infligées par la Commission de discipline de la LFP suite aux incidents du matche entre l'OGC Nice et l'OM.

Au lendemain du verdict rendu par la Commission de discipline de la LFP, les réactions s'enchaînent. Si les Aiglons gardent le silence alors qu'ils se sont vus infliger 2 points de pénalité, dont 1 ferme, et 3 matches à huis clos, du côté de l'OM, on ne décolère pas face aux sanctions infligées à Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet. De son côté, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu, présente ce jeudi au pôle France de voile au stade nautique du Roucas blanc à Marseille, a commenté la situation.

«Je suis heureuse qu'il y ait des sanctions proportionnées»