OM - Clash : Aulas répond sèchement à la Mairie de Marseille !

Publié le 9 septembre 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que Sébastien Jibrayel, adjoint au maire de Marseille en charge du sport, a glissé un tacle surprenant à l'OL, Jean-Michel Aulas n'a pas perdu de temps pour réagir.

Les décisions de la Commission de la discipline de la LFP n'ont pas manqué d'être commentées. Du côté de Marseille, on ne digère pas les sanctions infligées à Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet. D'ailleurs, Sébastien Jibrayel, adjoint au maire de Marseille en charge du sport, n'a pas manqué de pousser un coup de gueule... en utilisant l'OL. « Nos joueurs sont blessés, le terrain est envahi, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies.. et malgré cela on doit rejouer le match. Ah j'oubliais, nous ne sommes pas l'OL », écrivait-il sur Twitter .

«Cela ne vous honore pas en tant qu’élu de la République»