Foot - OM

OM - Polémique : OL, Nice... La sortie surréaliste de la mairie de Marseille !

Publié le 9 septembre 2021 à 14h10 par A.M.

Adjoint au maire de Marseille en charge du sport, Sébastien Jibrayel y est allé de son tweet sur les sanctions infligée à l'OM par la LFP. Et ce dernier utilise l'OL pour afficher son mécontentement.

Au lendemain du verdict rendu par la Commission de discipline de la LFP après les incidents qui ont émaillé la rencontre opposant l'OGC Nice à l'OM, les réactions s'enchaînent. Notamment côté Marseillais. Il faut dire que si l'OGC Nice a écopé d'un point ferme de pénalité et de trois matches à huis clos, les acteurs sanctionnés sont du côté de l'OM. Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet ont respectivement écopé de deux matches fermes de suspension et d'un match avec sursis. Une sanction qui passe mal du côté de Marseille. Et Sébastien Jibrayel se permet même un petit tacle à... l'OL.

«Ah j'oubliais, nous ne sommes pas l'OL !»

En effet, sur Twitter , l'adjoint au maire de Marseille en charge du sport s'est ainsi prononcé sur les décisions de la LFP : « Je prends acte de la décision prise par la LFP même si je m'attendais à mieux pour l'OM. Nos joueurs sont blessés, le terrain est envahi, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies.. et malgré cela on doit rejouer le match. Ah j'oubliais, nous ne sommes pas l'OL ! » Reste désormais à savoir si l'OL réagira à ce tacle sorti de nulle part.