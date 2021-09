Foot - OM

OM - Polémique : L'OM crie à l'injustice avant de retrouver l'OGC Nice !

Publié le 9 septembre 2021 à 12h10 par A.M.

Au lendemain du verdict rendu par la Commission de discipline de la LFP suite aux incidents entre l'OM et l'OGC Nice, Jacques Cardoze s'inquiète déjà de la reprogrammation du match.

Après plusieurs semaines d'attente, la Commission de discipline a finalement rendu son verdict après les incidents qui ont émaillé la rencontre opposant l'OM et l'OGC Nice. Et les Aiglons ont écopé de deux points de pénalité dont un avec sursis et de trois matches à huis clos. Mais surtout, alors que les Niçois menaient 1 à 0 lorsque le match a été arrêté à la 75e minute, la rencontre sera finalement à rejouer sur terrain neutre et à huis clos à une date à fixer. Et c'est justement ce qui pose problème au club phocéen.

«On va rejouer ce match dans des conditions moins favorables»