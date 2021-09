Foot - OM

OM - Polémique : Alvaro, Payet... L'OM réclame un geste fort contre Galtier !

Publié le 9 septembre 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que Dimitri Payet, Alvaro Gonzalez et Pablo Fernandez, préparateur physique de l'OM, ont été sanctionnés après les incidents survenus à Nice, Jacques Cardoze s'agace que les Niçois, y compris Christophe Galtier, aient été épargnés.

La Commission de discipline de la LFP a rendu son verdict après les incidents ayant émaillé la rencontre opposant l'OGC Nice à l'OM. Les Aiglons écope de trois matches à huis clos ainsi que deux points de pénalité dont un avec sursis. Côté Marseillais, ce sont les joueurs qui ont été sanctionnés à l'image d'Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet respectivement suspendus pour deux matches fermes et un avec sursis. Mais la plus lourde sanction a été infligée à Pablo Fernandez. Le préparateur physique de l'OM est suspendu de toute fonction officielle jusqu'au 30 juin. Et Jacques Cardoze regrette qu'aucun joueur de l'OGC Nice, ni même Christophe Galtier n'aient été sanctionnés.

«Ce sont deux joueurs marseillais sanctionnés, aucun joueur niçois, ni monsieur Galtier»