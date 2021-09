Foot - OM

OM - Polémique : Payet, Nice... Cette sortie surréaliste sur les incidents !

Publié le 8 septembre 2021 à 21h00 par A.D.

Victime de jets de projectiles lors de Nice-OM, Dimitri Payet a riposté en lançant deux bouteilles en direction des tribunes. Ce qui a provoqué l'envahissement du terrain par les supporters et des échauffourées. Interrogé sur ce triste épisode ce mercredi soir, Nicolas Anelka a tenu à prendre la défense de Dimitri Payet à sa manière.

La rencontre entre Nice et l'OM a dégénéré à l'Allianz Riviera. Très agité dans les tribunes, les supporters des Aiglons ont lancé un bon nombre de projectiles sur le terrain, visant les hommes de Jorge Sampaoli. Et alors qu'il a été touché violemment dans le dos, Dimitri Payet a riposté en lançant deux bouteilles en direction des gradins. Ce qui a provoqué la colère du public niçois. En effet, les supporters rouge et noir ont envahi le terrain, avant d'agresser les joueurs. Et alors que la commission de discipline de la LFP statue sur ce terrible épisode, Nicolas Anelka a pris position. Et selon l'ancien international français, Dimitri Payet et l'OM sont loin d'être en tort.

«Si c'était moi à la place de Payet, j'aurai jeté deux bouteilles, plus mes chaussures»