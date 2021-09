Foot - OM

OM - Polémique : Le verdict déjà connu après les incidents à Nice ?

Publié le 7 septembre 2021 à 20h10 par A.D.

Alors que la rencontre entre l'OGC Nice et l'OM a dû être interrompue à cause de gros incidents avec les supporters, la commission de discipline de la LFP serait sur le point de rendre son verdict. Et elle pourrait tout simplement décider de geler le match. Ainsi, ni l'OM, ni l'OGC Nice ne devrait remporter le moindre point à l'issue de cette journée de Ligue 1.

Victime d'un jet de bouteille à l'Allianz Riviera, Dimitri Payet a riposté en lançant le projectile en direction des tribunes. Un geste qui a provoqué la colère des supporters. Totalement sortis de leurs gonds, les fans niçois ont envahi la pelouse et se sont montrés violent envers les joueurs ; s'en est suivi une énorme échauffourée. Alors que l'OGC Nice était prêt à reprendre le match une fois que la situation s'est calmée, les joueurs de l'OM ont refusé de regagner la pelouse des Aiglons , ce qui a contraint l'arbitre de la rencontre à siffler le coup de sifflet final après seulement 75 minutes de jeu. Mais quelle va être l'issue de ce match sur le plan comptable ?

Le match Nice-OM parti pour être gelé ?