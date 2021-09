Foot - OM

OM : Dimitri Payet a fait un précieux cadeau à Macron !

Publié le 4 septembre 2021 à 23h30 par La rédaction

En visite à Marseille, Emmanuel Macron a rencontré Dimitri Payet. D'ailleurs, l'international Français a même offert son maillot au président de la République.

Dimitri Payet connait sa huitième saison sous le maillot marseillais. Le Réunionnais l’a attaqué tambour battant, avec trois buts et une passe décisive en trois rencontres. Très en forme, le milieu de terrain offensif semble avoir retrouvé la réussite qui lui faisait défaut ces dernières saisons. Plus affûté que jamais, Payet veut porter les rênes d’une équipe de l'OM désormais très jeune. Et alors qu'il retrouve des couleurs, Dimitri Payet fait preuve d'une grande générosité envers ses plus fervents supporters, dont Emmanuel Macron fait parti.

Dimitri Payet a offert un maillot à Emmanuel Macron