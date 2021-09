Foot - OM

OM - Polémique : Ce gros coup de gueule sur la sanction de Dimitri Payet !

Publié le 9 septembre 2021 à 9h10 par La rédaction

Au lendemain du verdict de la commission de discipline de la LFP suite aux débordements à Nice le 22 août dernier, l'OM a fait savoir son mécontentement.

Après avoir agité les débats pendant des semaines, la LFP a tranché en ce qui concerne les incidents survenus lors de Nice-OM, le 22 août dernier. Le match sera à rejouer entièrement, sur terrain neutre. Les Niçois écopent de 2 points de retrait, dont un avec sursis. Côté marseillais, Dimitri Payet est sanctionné d’un match de suspension avec sursis, alors qu’Alvaro sera suspendu 2 matches fermes.

« Une décision politique »