Foot - OM

Monaco - OM : Le premier scalp de Sampaoli ?

Publié le 9 septembre 2021 à 17h55 par A.B.

Après avoir battu Montpellier et buté sur Bordeaux, l’OM va connaître la première grosse affiche de sa saison, à Monaco. Une opportunité parfaite pour Jorge Sampaoli de lancer la saison marseillaise avec une victoire importante et sans bavure.

Positionné à la cinquième place du classement, avec un match en moins (la rencontre contre Nice, arrêté suite aux incidents et l’envahissement du terrain, va être rejouée), l’OM réalise un bon début de saison. Mais la victoire miracle contre Montpellier (2-3) et le nul décevant face à Bordeaux (2-2) laisse un petit goût d’inachevé. Comme si l’OM n’avait pas pleinement lancé son exercice 2021-2022. Le match de samedi, face à Monaco, semble être l’occasion parfaite pour cela.

Une victoire pour lancer la saison