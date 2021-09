Foot - Mercato

Mercato : Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester ne fait pas l’unanimité…

Publié le 10 septembre 2021 à 19h30 par La rédaction mis à jour le 10 septembre 2021 à 19h31

De retour à Manchester United cet été onze ans après son départ, Cristiano Ronaldo ne fait pas l’unanimité. Ole Gunnar Solskjaer, son entraîneur, est aux anges, mais ce n’est pas le cas de Jamie Carragher qui a des doutes concernant son intégration dans cette équipe.

Quand Cristiano Ronaldo a pris la décision de rejoindre la Juventus il y a trois ans en provenance du Real Madrid, beaucoup d’observateurs ne s’attendaient pas à le voir quitter le club madrilène. Résultat, le Portugais avait pris la direction de l’Italie pour ce qui ressemblait à un ultime défi. Il n’en est plus question puisque Cristiano Ronaldo a fait son grand retour à Manchester United, lassé de son histoire avec la Juventus. Une arrivée qui ravit un homme en particulier, Ole Gunnar Solskjaer. Présent ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur de Manchester United s’est de nouveau réjoui de la présence de Cristiano Ronaldo dans son effectif : « Nous sommes tous heureux de son retour et j'attends avec impatience demain. Il a fait une bonne pré-saison et a également joué en équipe nationale. Je le laisserai entrer sur le terrain. On sait ce qu'il a réalisé dans sa carrière et ce qu'il peut encore donner. Il a passé sa vie avec une grande discipline et un grand professionnalisme. L'orientation au sein de l'équipe a changé. Avec l'arrivée de Cristiano, les joueurs ne peuvent plus se donner à 95% à l'entraînement : la barre monte quand il y a des joueurs gagnants comme lui dans l'équipe ». Mais tout le monde ne semble pas aussi enthousiasmé par son retour en Premier League…

« Je pense qu’il va avoir un effet négatif sur Manchester United »