Mercato - ASSE : La grosse révélation de Puel sur sa seule recrue estivale !

Publié le 10 septembre 2021 à 19h45 par A.M.

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Ignacio Ramirez est la seule recrue estivale de l'ASSE. Et Claude Puel en dit plus sur cette transaction de dernière minute.

Après de longues semaines d'attentes, l'ASSE a finalement bouclé l'arrivée de sa seule et unique recrue estivale dans les dernières heures du mercato. Il s'agit de l'attaquant uruguayen Ignacio Ramirez (24 ans) qui débarque en prêt en provenance de Liverpool FC Montevideo. Et alors qu'il est méconnu du grand public, Claude Puel présente son nouveau joueur tout en dévoilant les coulisses de cette opération. L'ASSE a donc une option d'achat prioritaire pour Ignacio Ramirez, mais ce n'est pas pour autant que son transfert définitif est garanti.

«Nous serons prioritaire mais tout dépendra des finances du club»