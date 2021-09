Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cavani, Aubameyang... Cette énorme sortie sur le nouvel attaquant de Puel !

Publié le 10 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Seule recrue estivale de l'ASSE, Ignacio Ramirez est très attendue chez les Verts qui cherchaient un attaquant depuis de longs mois.

L'AS Saint-Etienne aura donc du attendre les ultimes secondes du mercato afin de boucle sa seule et unique recrue estivale. Et il s'agit d'un avant-centre, un poste que Claude Puel souhaite renforcer depuis plusieurs mois. Et après avoir rencontré de nombreux échecs, l'ASSE a finalement décidé de miser sur Ignacio Ramirez (24 ans) qui débarque en provenance du club uruguayen du Liverpool FC Montevideo. Une recrue qui va faire du bien aux Verts comme le signale Denis Balbir.

«Il n’y a qu’à voir les joueurs comme Cavani»