Foot - Mercato

Mercato : Cet aveu sur l'impact de l'arrivée de Ronaldo à Manchester United !

Publié le 10 septembre 2021 à 19h00 par La rédaction

Alors que Cristiano Ronaldo pourrait faire ses débuts avec Manchester United ce samedi contre Newcastle, Ole Gunnar Solskjaer en a rajouté une couche sur son arrivée en soulignant à quel point elle va être bénéfique pour l'ensemble de l'effectif de Red Devils.

Une fois que Cristiano Ronaldo a déclaré à la Juventus ses envies d’ailleurs, le mercato s’est rapidement enflammé. Très vite, Manchester City est monté au créneau en espérant se consoler de l’échec Harry Kane. Un coup raté puisque Manchester United s’est hissé dans le dossier en très peu de temps, ce qui a fait totalement pencher la balance. Revoilà donc Cristiano Ronaldo à Old Trafford, le théâtre de ses rêves. Pour le grand plaisir d’Ole Gunnar Solskjaer.

« Avec l'arrivée de Cristiano, les joueurs ne peuvent plus se donner à 95% à l’entraînement »