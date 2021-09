Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces terribles révélations sur le choix de Griezmann !

Publié le 11 septembre 2021 à 9h30 par D.M.

Transféré à l'Atlético en toute fin de mercato estival, Antoine Griezmann sait qu'il a commis une erreur en rejoignant le FC Barcelone en 2019 à en croire Fred Hermel.

Recruté par le FC Barcelone contre un chèque de 120M€ en 2019, Antoine Griezmann évoluera en Liga, mais pas sous le maillot blaugrana . L’international français a pris la direction de l’Atlético dans les dernières heures du mercato estival. Un retour aux sources pour le champion du monde 2018 qui avait porté le maillot des Colchoneros entre 2014 et 2019. Agé de 30 ans, Griezmann s’apprête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière après un passage délicat au FC Barcelone. A en croire Fred Hermel, le joueur sait d'ailleurs qu’il a commis une erreur en prenant la direction de la Catalogne en 2019.

« Il sait très bien qu’il a commis une énorme erreur »