Mercato - ASSE : Claude Puel a tenté de bloquer un énorme départ !

Publié le 11 septembre 2021 à 7h00 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Claude Puel avait tout fait pour conserver Wesley Fofana dans son effectif durant l'année 2020. Finalement, l'entraîneur de l'ASSE a du se résoudre à le vendre à Leicester.

En octobre 2020, Leicester officialisait l’arrivée de Wesley Fofana. Performant sous les couleurs de l’ASSE, le défenseur central avait répondu favorablement aux appels lancés par Brendan Rodgers. Pourtant, Claude Puel avait fait tout son possible pour le conserver dans son effectif. Comme indiqué par le 10Sport.com en exclusivité en octobre 2020, l’entraîneur des Verts s’était opposé au départ de Wesley Fofana, avant finalement de le laisser partir. Le joueur est revenu longuement sur son départ en Premier League et notamment sur la position de Claude Puel.

« Le coach a dû me dire 20 fois qu’il ne me laisserait jamais partir, mais… »