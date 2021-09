Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nuno Mendes en rajoute une couche sur son arrivée !

Publié le 11 septembre 2021 à 7h15 par La rédaction

Arrivé en toute fin de mercato estival, Nuno Mendes a passé un message fort sur les réseaux sociaux après son arrivée au PSG.

Directeur sportif du PSG, Leonardo a bouclé un dernier dossier dans les dernières heures du mercato estival en s’attachant les services de Nuno Mendes. Le jeune joueur portugais a été recruté pour renforcer le poste de latéral gauche et a pour ambition de s’imposer sous les ordres de Mauricio Pochettino. « Mon objectif, c’est de donner le maximum pour que le club me fasse confiance et que je reste définitivement. Je suis heureux d’être au Paris Saint-Germain. Je donnerai le maximum pour ce grand club, je le représenterai avec une immense fierté. Je vais tout donner chaque jour » a expliqué Nuno Mendes sur le site officiel du PSG.

« Très heureux de venir dans cet immense club »

Alors qu’il pourrait fouler la pelouse du Parc des Princes ce samedi à l’occasion de la rencontre face à Clermont, Nuno Mendes a évoqué sa joie de porter le maillot du PSG cette saison sur les réseaux sociaux. Prêté avec option d'achat par le Sporting Portugal, le joueur a posté une photo de lui au stade, accompagnée du message suivant. « Ici c’est Paris. Très heureux de venir dans cet immense club. Désireux de représenter le PSG » peut-on lire sur le compte Instagram du joueur.