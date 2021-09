Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a réglé deux gros problèmes avec son mercato !

Publié le 11 septembre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que la question des latéraux a souvent été un sujet assez délicat ces dernières années au PSG, Mauricio Pochettino dispose désormais de deux pointures à ce poste avec les bienfaits du mercato.

C’est un fait, depuis le début de l’ère QSI au PSG, les différents entraîneurs du club de la capitale ou eu bien du mal à stabiliser le poste de latéral droit (Jallet, Van der Wiel, Aurier, Meunier, Florenzi…). Même cas de figure sur le flanc gauche, puisque depuis le départ à la retraite de Maxwell, le PSG n’a jamais vraiment retrouvé son bonheur malgré certains coups d’éclat de Juan Bernat. C’est donc pour cette raison qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont arrivés au PSG au cours du mercato estival, et ces renforts XXL devraient permettre à Mauricio Pochettino de stabiliser les côtés.

Nuno Mendes et Hakimi, même combat