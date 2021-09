Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce buteur qui va laisser un gros regret à Sampaoli...

Publié le 11 septembre 2021 à 4h45 par A.M.

Bien décidé à recruter un avant-centre cet été, Jorge Sampaoli a tout de même du renoncer à Andy Delort qui confirme avoir été approché par l'OM.

« Il y a toujours la position de l'entraineur qui veut l'idéal et la situation réelle du club qui ne peut pas compléter l'effectif entièrement. Il faut l'accepter et travailler avec les joueurs à disposition. On voulait un attaquant supplémentaire, mais on a dû faire avec l'incertitude de Kamara et Caleta-Car. » Jorge Sampaoli l'a confié en conférence de presse, il souhaitait recruter un attaquant cet été, notamment pour compenser le départ de Dario Benedetto et concurrencer Arkadiusz Milik. Un attaquant qui aurait pu être Andy Delort, qui a confirmé avoir eu le choix entre l'OGC Nice et l'OM.

Delort confirme avoir eu «deux projets»