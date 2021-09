Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli envoie un message à sa dernière recrue !

Publié le 11 septembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM en toute fin de mercato estival, Amine Harit est déjà attendu au tournant par Jorge Sampaoli qui compte beaucoup sur le milieu offensif marocain.

En plus des arrivées de Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola et Pedro Ruiz, l’OM a également réussi à faire venir Amine Harit. Une arrivée qui a été officialisée après la fermeture du mercato estival, le temps que la DNCG valide son prêt sans option d’achat en provenance de Schalke 04. Et Jorge Sampaoli compte déjà beaucoup sur Harit…

« Content qu’Harit soit avec nous »