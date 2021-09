Foot - Mercato

Mercato : Dolberg, Gouri… Delort s’enflamme pour ses débuts à Nice !

Publié le 10 septembre 2021 à 16h25 par La rédaction

Cet été, l’OGC Nice a accueilli Andy Delort après s’être mis d’accord avec Montpellier. Et pour l’attaquant niçois, la cohabitation et la concurrence avec Kasper Dolberg et Amine Gouiri notamment ne pourraient que bien se passer.