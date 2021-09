Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma… Le choix de Leonardo fait toujours parler !

Publié le 11 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

La direction sportive du PSG a pris la décision de recruter Gianluigi Donnarumma alors que Keylor Navas était le numéro un incontesté. Un choix qui a alerté la Juventus qui, par le biais de son coordinateur sportif, a jugé ce choix qu’il qualifie d’insensé.

Au cours du dernier mercato estival, Leonardo a profité de bien belles opportunités sur le marché des transferts. Outre les arrivées libre de tout contrat de Georginio Wijnaldum, de Sergio Ramos et de Lionel Messi, le directeur sportif du PSG a également sauté sur l’occasion Gianluigi Donnarumma, élément clé du succès de la sélection italienne à l’Euro. À l’instar des grands noms évoqués ci-dessus, le portier italien était lui à la fin de son contrat au Milan AC et a rejoint la constellation de stars du PSG. Cependant, Donnarumma n’est pas arrivé en terrain conquis puisque Keylor Navas occupe les buts du PSG depuis 2019 et faisait l’unanimité jusqu’à sa venue cet été. Du côté de la Juventus, où Gianluigi Donnarumma a été annoncé lors du dernier mercato, on nie une volonté de le recruter en raison de la présence de Wojciech Szczesny, considéré comme un grand gardien d’après le coordinateur sportif de la Vieille Dame qui en a profité pour évoquer son incompréhension quant au choix du PSG.

« Cela n'aurait pas eu de sens de faire ce que le PSG a fait »