Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha n’est pas au bout de ses surprises pour Haaland…

Publié le 11 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG afin de combler le potentiel vide que pourrait laisser Kylian Mbappé en fin de saison, Erling Braut Haaland ferait tourner la tête des plus grandes équipes d’Europe, dont le Real Madrid.

L’ascension fulgurante d’Erling Braut Haaland (21 ans) est connue de tous les observateurs du football européen. De Molde au Borussia Dortmund en se révélant au passage aux yeux de l’Europe avec le RB Salzbourg, l’insatiable buteur du BvB fait saliver les plus grandes formations européennes qui devraient profiter de sa clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat et qui entrera en vigueur courant 2022. Le PSG fait partie de la liste de ses courtisans et ce, dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier. Néanmoins, le Real Madrid, le FC Barcelone et les deux clubs de Manchester sans oublier le Bayern Munich ne seraient pas les uniques obstacles du PSG pour le transfert d’Haaland.

La Juventus ne veut « rien exclure » pour Haaland !