Mercato - PSG : Un gros échec est confirmé dans le feuilleton Haaland !

Publié le 10 septembre 2021 à 18h15 par A.M.

Alors que le nom d'Erling Haaland est au cœur des tous les commentaires, la Juventus affiche sa déception d'avoir échoué à la recruter.

L'été prochain, Erling Haaland devrait être au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, une clause libératoire, estimée entre 75 et 90M€ selon les sources, devrait être active durant l'été 2022. Par conséquent, l'attaquant norvégien sera très convoité et son nom circule déjà au PSG, en cas de départ de Kylian Mbappé, mais aussi au Real Madrid ou à Manchester City. En attendant, Erling Haaland continuera de faire les beaux jours du Borussia Dortmund cette saison. Un regret pour la Juventus comme l'explique Federico Cherubini.

La Juve regrette de l'avoir raté