Mercato - Barcelone : Cet énorme appel du pied lancé à Joan Laporta !

Publié le 11 septembre 2021 à 17h15 par A.D.

Ancien pensionnaire du FC Barcelone, Marc Overmars est actuellement le directeur du football de l'Ajax. Interrogé sur un possible retour au Barça, le Néerlandais a laissé la porte grande ouverte.

Lorsqu'il était joueur, Marc Overmars a fait le plus grand bonheur de l'Ajax, d'Arsenal et du FC Barcelone. Désormais retraité sportivement, le Néerlandais s'est reconverti en tant que directeur du football et exerce actuellement chez les Lanciers . Toutefois, il pourrait quitter l'Ajax pour retrouver un autre club qu'il connait très bien. Lors d'un entretien accordé à Ajax Life , Marc Overmars a fait un énorme appel du pied au FC Barcelone.

«Un retour au Barça ou à Arsenal ? Je pense que je choisirais Barcelone»