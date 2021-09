Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta affiche déjà une certitude pour Ousmane Dembele !

Publié le 11 septembre 2021 à 13h00 par A.D.

Alors qu'Ousmane Dembele sera libre de tout contrat le 30 juin, le Barça aurait lancé les négociations pour le prolonger jusqu'en 2025. Selon la presse espagnole, Joan Laporta serait assuré de renouveler le contrat de son numéro 7 à terme. A tel point qu'il aurait préparé tout un programme pour qu'Ousmane Dembele retrouve la pleine possession de ses moyens physiques et mentaux.

Arrivé du Borussia Dortmund à l'été 2017, Ousmane Dembele n'a plus qu'une année d'engagement avec le FC Barcelone. Pour ne pas voir un joueur acheté environ 135M€ partir librement et gratuitement en 2022, Joan Laporta aurait débuté les négociations en vue d'une prolongation. Et alors que les discussions avec le clan Dembele ne seraient qu'à un stade embryonnaire actuellement, le président du FC Barcelone connaitrait déjà l'issue de ce dossier.

Le Barça est sûr de prolonger Ousmane Dembele