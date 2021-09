Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet attaquant de Pochettino dévoile les coulisses de son départ !

Publié le 11 septembre 2021 à 13h15 par A.D.

Alors que la concurrence au PSG est de plus en plus rude, Pablo Sarabia a décidé d'aller trouver du temps de jeu au Sporting. Lors de sa présentation officielle à Lisbonne, l'attaquant espagnol a révélé les dessous de son arrivée.

Avec la signature de Lionel Messi au PSG, Pablo Sarabia a bien compris que son temps de jeu sous Mauricio Pochettino allait se faire encore plus rare. Dans cette optique, l'attaquant espagnol a décidé de faire ses valises pour être plus utilisé ailleurs. Prêté au Sporting pour une saison, Pablo Sarabia a été présenté ce vendredi. Et lors de sa première conférence de presse sous les couleurs du club lisboète, Pablo Sarabia a révélé les coulisses de son arrivée.

«Tout ce que m'a dit Antonio Adán était important pour que je choisisse de venir au Sporting»