Mercato - Barcelone : Le Barça va frapper fort cet hiver !

Publié le 11 septembre 2021 à 10h00 par La rédaction

Actif dans le sens des arrivées sans faire aucun transfert payant, le FC Barcelone disposera d’une belle marge de manœuvre cet hiver.

Le FC Barcelone a enregistré plusieurs arrivées cet été et certaines étaient significatives. Memphis Depay et Sergio Aguero auront la lourde tâche de faire oublier les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann. Le Barça n’a pas déboursé le moindre centime pour s’attacher les services de ces recrues lors du mercato. Le club catalan était contraint de d’abord dégraisser pour envisager de passer à l’action sur le marché.

60M€ pour recruter ?